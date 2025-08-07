Вестник Кавказа

МИД Ирана заявил о хороших отношениях со странами Южного Кавказа

В МИД Ирана заявили, что мир и стабильность на Южном Кавказе имеют важное значения. В нем также подчеркнули, что Тегеран сохраняет хорошие отношения со странами региона.

Мир и стабильность на Южном Кавказе имеют важное значение для Тегерана, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул, что Иран имеет хорошие отношения со странами Южного Кавказа и готов поддержать любой шаг, который направлен на укрепление двустороннего сотрудничества и мира.

Вместе с этим он внимательно следит за процессами в регионе и не преуменьшает ни один вопрос. Багаи отметил важность отказа от распространения ложной информации в стране. По его словам, часть аналитических суждений основана на неверных данных и может быть направлена на ухудшение отношений Ирана со странами Южного Кавказа.

Эсмаил Багаи также добавил, что Иран не считает иностранное вмешательство и участие сил за пределами региона полезным.

"Официальные лица Армении публично заявили, что железная дорога будет восстановлена при участии армянских компаний и американской компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Армении, и что вдоль границы не будут размещаться никакие иностранные силы"

- Эсмаил Багаи

