МИД Грузии: переговоры о вступлении страны в ЕС – прерогатива Брюсселя

Старт переговоров о присоединении Грузии к ЕС является прерогативой Брюсселя, а не Тбилиси, заметила глава МИД Грузии. Также она указала на печальную практику "наказаний", связанных с приостановкой сотрудничества ЕС с Грузией.

Начало переговорного процесса по вопросу присоединения Грузии к Европейскому Союза – не прерогатива Грузии, такое заявление сделала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

"Открытие переговоров с Грузией о вступлении в ЕС является прерогативой Евросоюза, а не Грузии. Использование Евросоюзом в качестве инструмента наказания приостановления программ сотрудничества – это печальная данность для Грузии"

– Мака Бочоришвили

Глава грузинского МИД отметила, что соответствующее решение было принято давно, но периодически к нему возвращаются, чтобы вновь вернуть его в политическую повестку дня.

Ранее из письма посла ЕС в Грузии в МИД страны стало известно, что Евросоюз приостановил евроинтеграцию Грузии еще в июне 2024 года.