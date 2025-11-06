МИД Грузии: переговоры о вступлении страны в ЕС – прерогатива Брюсселя

Начало переговорного процесса по вопросу присоединения Грузии к Европейскому Союза – не прерогатива Грузии, такое заявление сделала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
"Открытие переговоров с Грузией о вступлении в ЕС является прерогативой Евросоюза, а не Грузии. Использование Евросоюзом в качестве инструмента наказания приостановления программ сотрудничества – это печальная данность для Грузии"
– Мака Бочоришвили
Глава грузинского МИД отметила, что соответствующее решение было принято давно, но периодически к нему возвращаются, чтобы вновь вернуть его в политическую повестку дня.
Ранее из письма посла ЕС в Грузии в МИД страны стало известно, что Евросоюз приостановил евроинтеграцию Грузии еще в июне 2024 года.