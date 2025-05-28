МИД Грузии: оппозиция поехала в Брюссель за инструкциями

Глава МИД Грузии Бочоришвили прокомментировала возросшую политическую активность оппозиции. По ее словам, их визит в Брюссель связан с получением новых инструкций.
Визит представителей грузинской оппозиции в Брюссель – часть скоординированной деятельности против страны, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, комментируя возросшую политическую активность грузинской оппозиции.
Она отметила, что оппозиция поехала в Брюссель за новыми инструкциями еврочиновников о том, как себя вести, какие шаги предпринимать.
"Мы наблюдаем скоординированную деятельность среди оппозиции и некоторых политических активистов. Вероятно, они получат новые инструкции и на их основе будут планировать различные акции в будущем"
- Мака Бочоришвили
Власти Грузии отвечают на их деятельность реальными действиями, добавила глава внешнеполитического ведомства.