Международные резервы России вышли на новый уровень

В июле международные резервы России установили новый рекорд, по данным Центробанка, они увеличились до $695,5 млрд.
Российские международные резервы с 18 по 25 июля возросли до $695,5 млрд, что стало новым рекордным уровнем, информирует Центробанк.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 25 июля 2025 года составили 695,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 11,8 млрд долларов США, или на 1,7 процента, в основном из-за положительной переоценки"
– ЦБ РФ
Прежний рекорд был зафиксирован 4 июля и составил $690,6 млрд.