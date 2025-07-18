Вестник Кавказа

Между Сирией и Израилем начал действовать режим прекращения огня

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Дамаск и Тель-Авив с 17:00 по местному времени официально прекратили огонь.

Режим прекращения огня вступил в действие между Сирией и Израилем, поведал спецпосланник президента США Дональда Трампа Том Баррак. 

"В 17:00 по времени Дамаска все стороны конфликта перешли к паузе и прекращению боевых действий"

– Том Баррак 

Как отметил Баррак, стороны намерены обменяться заложниками. 

Ранее Дамаск объявил о режиме прекращения огня на территории арабской республики, а также о переброске силовых подразделений на юг страны. 

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась 13 июля, когда друзы вступили в конфликт с правительственными войсками. Этноконфессиональное меньшинство арабской республики нашло поддержку в лице Израиля, который нанес ряд ударом по целям в Сирии.

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