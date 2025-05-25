Вестник Кавказа

Между Казахстаном и Узбекистаном будут летать 56 самолетов в неделю

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Авиавласти Казахстана и Узбекистана приняли решение увеличить число авиарейсов – теперь авиаперевозчики двух стран будут выполнять до 42 рейсов по маршрутам Алматы – Ташкент и Астана – Ташкент, а также 14 рейсов по другим маршрутам.

Авиаторы Казахстана и Узбекистана в рамках Конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации в формате Центральная Азия – Китай (С5+1) договорились о расширении сотрудничества в авиационной сфере, сообщили в пресс-службе министерства транспорта.

Главным итогом переговоров стало решение об увеличении количества рейсов – так, по самым востребованным маршрутам Алматы – Ташкент и Астана – Ташкент они смогут выполнять до 42 рейсов в неделю, на других маршрутах их число увеличено до 14 рейсов в неделю, передает Sputnik Казахстан.

"Данный шаг направлен на развитие транспортной доступности, укрепление деловых и культурных связей, а также повышение туристической привлекательности обоих государств"

- Минтранс Казахстана

Также стороны договорились нарастить число аэропортов, которые будут принимать регулярные авиарейсы между двумя странами.

