Транспорт между Казахстаном и Узбекистаном направят в резервные потоки

Казахстан и Узбекистан перенаправят поток грузового автотранспорта на дополнительные КПП, чтобы сократить очереди на пограничных таможенных пунктах пропуска между странами.

Узбекистан и Казахстан договорились временно направлять порожние и негабаритные грузовики через менее загруженные пункты пропуска, чтобы снизить нагрузку на перегруженные посты и ускорить прохождение границы, говорится в сообщении официального Telegram-канала Государственного комитета таможни Узбекистана.

"Чтобы разгрузить основные пограничные КПП, стороны решили перенаправить часть грузового транспорта через дополнительные пункты пропуска - "Ок олтин" - "Целинный" и "Малик" - "Сырдарья""

- Госкомтаможни Узбекистана

Встреча председателя Таможенного комитета Узбекистана Акмалхужа Мавлонова и главы Комитета государственных доходов Казахстана Жандоса Дуйсембиева, на которой было подписано соответствующее соглашение, прошла в Алматы.

Как говорится в документе, подписанном главами ведомств двух стран, такая мера позволит сократить очереди на загруженных узбекских КПП "Яллама", "Нажимов" и "Сырдарья" и существенно снизить нагрузку на смежные казахстанские посты.