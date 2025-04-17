Вестник Кавказа

Транспорт между Казахстаном и Узбекистаном направят в резервные потоки

Транспорт между Казахстаном и Узбекистаном направят в резервные потоки
© Фото: пресс-служба Госкомтаможни Узбекистана
Казахстан и Узбекистан перенаправят поток грузового автотранспорта на дополнительные КПП, чтобы сократить очереди на пограничных таможенных пунктах пропуска между странами.

Узбекистан и Казахстан договорились временно направлять порожние и негабаритные грузовики через менее загруженные пункты пропуска, чтобы снизить нагрузку на перегруженные посты и ускорить прохождение границы, говорится в сообщении официального Telegram-канала Государственного комитета таможни Узбекистана. 

"Чтобы разгрузить основные пограничные КПП, стороны решили перенаправить часть грузового транспорта через дополнительные пункты пропуска - "Ок олтин" - "Целинный" и "Малик" - "Сырдарья""

- Госкомтаможни Узбекистана

Встреча председателя Таможенного комитета Узбекистана Акмалхужа Мавлонова и главы Комитета государственных доходов Казахстана Жандоса Дуйсембиева, на которой было подписано соответствующее соглашение, прошла в Алматы. 

Как говорится в документе, подписанном главами ведомств двух стран, такая мера позволит сократить очереди на загруженных узбекских КПП "Яллама", "Нажимов" и "Сырдарья" и существенно снизить нагрузку на смежные казахстанские посты.

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