Метро Еревана встало в час пик

Сегодня утром многие жители Еревана, привыкшие добираться на работу на метро, пережили не самые приятные минуты на станциях подземки: из-за технических трудностей поезда не ходили почти полчаса.

Пассажиров ереванской подземки сегодня утром настиг неожиданный коллапс – в самый час пик в метро не было движения поездов, сообщили в соцсетях сами горожане.

О причинах задержки ничего не сообщалось, что вызывало особое беспокойство у людей, торопящихся на работу. На станциях Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна скопилось множество людей, и только спустя некоторое время в пресс-службе метрополитена сообщили, что на станции "Заводская" возникла техническая проблема, передает Sputnik Армения.

"На станции "Заводская" произошла техническая проблема с одним из подвижных составов. Она длилась около 15 минут. Техническая проблема уже устранена, метро работает в штатном режиме"

- пресс-служба Ереванского метрополитена

Движения поездов не было почти на 30 минут, тогда как обычно в это время интервал между ними не превышает 5 минут. Только в часы меньшей загруженности интервал движения между поездами увеличивается до 10–15 минут.