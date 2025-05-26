Мероприятие ко Дню независимости Азербайджана прошло в Стамбуле

День независимости Азербайджана отпраздновали в Стамбуле – торжественное мероприятие было организовано в центре культуры.

Торжественное мероприятие, посвященное "Году Конституции и Суверенитета" и Дню независимости Азербайджана, состоялось в Стамбуле, рассказали в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Событие было организовано в центре культуры Yahya Kemal Beyatlı Gösteri, который находится в квартале Халкалы. Оно проводилось при содействии Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) и стамбульского спортивного клуба IFA.

В начале была почтена память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и шехидов. Были исполнены гимны Азербайджана и Турции.

Потом участникам показали видео о деятельности TADEF.

В официальной части праздника состоялись выступления первого заместителя председателя Госкомитета Валеха Гаджиева, руководителя группы дружбы между парламентами Турции и Азербайджана Шамиля Айрыма, председателя TADEF Адалета Турана и других. Спикеры напомнили о братстве Баку и Анкары, победе Азербайджана в Карабахской войне и ее значении для тюркского мира.

Затем началась художественная программа под руководством автора и ведущей программы Azərbaycan rüzgarı (радио TRT Türkü) Саиды Омер.

В ходе концерта прозвучали музыкальные номера в исполнении народного артиста АР Алихана Самедова, певицы Ирады Ибрагимовой и Гюнель Зейналовой. Исполнительница мугама, солистка Азербайджанской госфилармонии Равана Гурбанова исполнила образцы мугама под аккомпанемент ансамбля под руководством тариста Ровшана Гурбанова (кяманча - Джейхун Мурадов, нагара - Сайяр Теймуров). Кроме того, азербайджанский тарист, аспирант Стамбульского университета Парвиз Мусаев исполнил произведения "Лачын" и "Иряванда хал галмады" из цифрового альбома "Azərbaycan rüzgarı", выпущенного при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры,.