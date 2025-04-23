Вестник Кавказа

Мероприятие к 80-летию Победы в ВОВ прошло в МГУ в Ереване

Мероприятие к 80-летию Победы в ВОВ прошло в МГУ в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В филиале МГУ в армянской столице провели мероприятие под названием "Капсула времени". Оно было приурочено к 80-летию Победы в ВОВ.

В понедельник, 5 мая, в филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване прошло мероприятие, которое было посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Мероприятие под названием "Капсула времени" приурочено к 80-летию Великой Отечественной войны, 270-летию Московского государственного университета и десятилетию филиала МГУ в Ереване"

– представитель филиала Арина Григорян

Она отметила, что его идея заключается в том, чтобы сохранить память о войне для будущих поколений.

Программа включала в себя литературные сценки по произведениям "Судьба человека" (Михаил Шолохов) и "Василий Теркин" (Александр Твардовский). Кроме того, в ходе мероприятия прозвучали песни военного времени. Студенты также станцевали армянские народные танцы.

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