Вестник Кавказа

Мэрия Тбилиси возместит ущерб после пожара на привокзальном рынке

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэр Тбилиси Каладзе пообещал возместить ущерб торговцам, пострадавшим от пожара на рынке на привокзальной площади. С его слов, это не возместит все потери, но поможет им возобновить деятельность.

Торговцам, пострадавшим в результате пожара на Боржомском рынке в Тбилиси, частично возместят ущерб, рассказал мэр столицы Грузии Каха Каладзе.

"Муниципалитет разрабатывает пакет помощи для оказания финансовой поддержки пострадавшим"

- Каха Каладзе

Он передал, что финансовая поддержка не сможет полностью покрыть весь ущерб от пожара, но поможет торговцам хоть частично возобновить свою деятельность.

По данным мэрии, в результате пожара пострадали свыше 400 человек. Со слов Каладзе, ситуация на рынке настолько тяжелая, что там продолжает работать Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Кроме того, Каха Каладзе заявил, что мэрия сразу после происшествия начала взаимодействовать с пострадавшими торговцами. В коммуникацию включен вице-мэр Ираклий Хмаладзе.

"Первое, что они попросили, это расчистить территорию рынка, пострадавшую от пожара, и демонтировать поврежденные конструкции"

- Каха Каладзе

Столичный мэр также поблагодарил грузинские банки, которые пообещали дать кредитную отсрочку пострадавшим от пожара торговцам.

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