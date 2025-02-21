Мерц избран канцлером Германии

В Бундестаге со второй попытки сегодня избрали канцлера. Им ожидаемо стал Фридрих Мерц, новый канцлер будет приведен к присяге.

Бундестаг 6 мая избрал канцлера ФРГ, им стал лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

В первом туре Мерц набрал 310 голосов при необходимых 316, это стало первым случаем в истории, когда кандидат от победившей на парламентских выборах партии не получил требуемую поддержку. Во втором туре политику удалось получить 325 голосов. Отметим, что на фракцию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блок ХДС и Христианско-социальный союз (ХСС) приходится 328 мест в Бундестаге.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Мерцу грамоту о назначении. Канцлер будет приведен к присяге, также присяга ждет новое правительство Германии.

Досрочные выборы в Бундестаг состоялись 23 февраля 2025 года.