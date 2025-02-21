Вестник Кавказа

Мерц избран канцлером Германии

Мерц избран канцлером Германии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Бундестаге со второй попытки сегодня избрали канцлера. Им ожидаемо стал Фридрих Мерц, новый канцлер будет приведен к присяге.

Бундестаг 6 мая избрал канцлера ФРГ, им стал лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

В первом туре Мерц набрал 310 голосов при необходимых 316, это стало первым случаем в истории, когда кандидат от победившей на парламентских выборах партии не получил требуемую поддержку. Во втором туре политику удалось получить 325 голосов. Отметим, что на фракцию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блок ХДС и Христианско-социальный союз (ХСС) приходится 328 мест в Бундестаге.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Мерцу грамоту о назначении. Канцлер будет приведен к присяге, также присяга ждет новое правительство Германии.

Досрочные выборы в Бундестаг состоялись 23 февраля 2025 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1145 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Консультации Ирана и стран &quot;евротройки&quot; сегодня не состоятся

Консультации Ирана и стран "евротройки" сегодня не состоятся

3 самых загадочных кладбища в Армении: немецких пленных, евреев, молокан

3 самых загадочных кладбища в Армении: немецких пленных, евреев, молокан

Богатейший человек в истории Европы: когда жил, как получил состояние и изменил мир

Богатейший человек в истории Европы: когда жил, как получил состояние и изменил мир

Аракчи готов сделать первый шаг для переговоров по ядерной сделке

Аракчи готов сделать первый шаг для переговоров по ядерной сделке

Азербайджан на 42% увеличил поставки нефти в Германию

Азербайджан на 42% увеличил поставки нефти в Германию

Авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Гамбург

Авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Гамбург

Россияне отправятся на Универсиаду-2025

Россияне отправятся на Универсиаду-2025

Где и почему жгут &quot;Теслы&quot;?

Где и почему жгут "Теслы"?

Один из лидеров Германии предложил восстановить бизнес с Россией

Один из лидеров Германии предложил восстановить бизнес с Россией

Германия вложит €2 млн в ВОЗ после выхода США

Германия вложит €2 млн в ВОЗ после выхода США

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы