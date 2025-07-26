Мэр Еревана призвал Армению передать потомкам мир и благополучие

Ереванский мэр Тигран Авинян присоединился к поддержке политического курса армянских властей на полную нормализацию контактов Армении с Азербайджаном. Он призвал граждан обеспечить своим потомкам условия полноценно мирной жизни в регионе.

Руководитель мэрии армянской столицы Тигран Авинян через соцсети поддержал сегодня новую политику правительства Никола Пашиняна по скорейшему урегулированию отношений Армении с Азербайджаном и стабилизации мира на Южном Кавказе.

Он подчеркнул, что стабильный мир, а не постоянная угроза новой войны – это то, что необходимо Армении для дальнейшего развития.

"Армения достойна мира. Наши граждане достойны мира. Нашим поколениям мы должны передать не войну, а мир, развитие и благополучие"

– Тигран Авинян

Авинян выразил уверенность в том, что правительство Никола Пашиняна при поддержке граждан сможет справиться с этой задачей и гарантировать мирную жизнь в республике.

Завершая свое высказывание, он пожелал Армении стремиться к мирной жизни в регионе.