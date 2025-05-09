Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева разместила публикацию в связи со встречей Ильхама Алиева с Дональдом Трампом и Николом Пашиняном

© Фото: соцсети Мехрибан Алиевой
Мехрибан Алиева разместила публикацию в связи со встречей Ильхама Алиева с Дональдом Трампом и Николом Пашиняном. Она поздравила народ с подписанием декларации.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в социальной сети разместила публикацию в связи со встречей Ильхама Алиева с Дональдом Трампом и Николом Пашиняном.

Она отметила, что в Вашингтоне руководители трех государств подписали Совместную декларацию, и парафировав мирное соглашение, предприняли важный шаг на пути к заключению мирного договора.

Мехрибан Алиева поздравила народ Азербайджана с этим событием.

"Пусть всегда будет мир! Да упокоит Аллах души шехидов наших героических сынов, отдавшими жизнь за освобождение наших земель от оккупации! Да хранит Всевышний наш родной Азербайджан!"

- Мехрибан Алиева

