Мехрибан Алиева разместила публикацию в связи со встречей Ильхама Алиева с Дональдом Трампом и Николом Пашиняном. Она поздравила народ с подписанием декларации.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в социальной сети разместила публикацию в связи со встречей Ильхама Алиева с Дональдом Трампом и Николом Пашиняном.
Она отметила, что в Вашингтоне руководители трех государств подписали Совместную декларацию, и парафировав мирное соглашение, предприняли важный шаг на пути к заключению мирного договора.
Мехрибан Алиева поздравила народ Азербайджана с этим событием.
"Пусть всегда будет мир! Да упокоит Аллах души шехидов наших героических сынов, отдавшими жизнь за освобождение наших земель от оккупации! Да хранит Всевышний наш родной Азербайджан!"
- Мехрибан Алиева