Мехмет Киванч: дружба между народами очень важна для России и Турции

Турецкий журналист Мехмет Киванч в ходе медиа-форума в Аланье оценил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" текущий уровень сотрудничества России и Турции.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Отношения России и Турция развиваются последние два десятилетия. Об этом заявил корреспонденту "Вестника Кавказа" турецкий журналист Мехмет Киванч на полях международного медиафорума "V Глобальная медиа-встреча KGK" в Аланье.

"Это действительно важно для двух стран. Если взглянуть на историю, я думаю, что дружба между русскими и турками очень важна для наших государств. Когда турки и русские объединяются или делают что-то вместе, это благоприятно сказывается на наших отношениях", – сказал журналист.

Он напомнил, что 100 лет назад Россия оказала большую поддержку Турции в ее войне за независимость, выразив при этом уверенность в том, что дружба между странами и далее будет оказывать положительное влияние на их отношения.

"Общее сотрудничество в энергетике, в частности, АЭС Аккую – является прекрасным тому подтверждением. Турция получает свой газ из России, сюда приезжают русские туристы. У нас не только правительственные отношения на хорошем уровне, но и отношения между нашими народами, ведь "человеческая дипломатия" очень важна между двумя странами", – поведал Мехмет Киванч.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что Москве и Анкаре необходимо действовать сообща, чтобы справиться с сегодняшними вызовами.

"Я думаю, что, несмотря на давление Запада, Турция сопротивляется отмене российской политики, что на самом деле хорошо для обеих стран. Я верю в то, что если Турция и Россия будут действовать сообща, это окажет очень хорошее влияние на будущее двух государств", – подытожил журналист.