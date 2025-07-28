МЧС Казахстана спасло российского туриста на перевале Гляциологов

Восхождение на перевал Гляциологов в Алматиснкой области Казахстана чуть не закончилось трагедией для сорокалетнего россиянина, однако его спасло МЧС РК.

Как рассказали сегодня в МЧС Казахстана, сотрудники ведомства спасли сегодня туриста из России, сломавшего ногу на высоте почти 4 км над уровнем моря – на перевале Гляциологов (Алматинская область).

40-летний россиянин вместе с тремя товарищами шел по горному маршруту третьем сложности, когда из-за неосторожности получил перелом голеностопного сустава, нога сильно отекла, пострадавший не мог двигаться дальше. Ни он сам, ни его спутники не смогли вызвать спасателей, поскольку их телефоны разрядились.

По счастью, навстречу им попалась другая туристическая группа, которая и позвонила в МЧС Казахстана. Ведомство сначала направило на перевал медиков, затем выслало на вертолет, на котором травмированный турист и был благополучно эвакуирован с высоты 3,94 км.

В настоящее время россиянин находится на лечении в одной из больниц Алматинской области.