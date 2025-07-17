Три туристки были спасены в горах КЧР

Сотрудники МЧС спасли трех туристок в горах Карачаево-Черкесии. Им оказана медицинская помощь после полученных в ходе восхождения травм.

В горах Карачаево-Черкесии (КЧР) была проведена спасательная операция по эвакуации трех туристок, рассказали в пресс-службе МЧС региона.

"Специалисты чрезвычайного ведомства оказали помощь женщине из города Пятигорска, которая получила травму ноги при спуске с Бадукских озер и не могла самостоятельно передвигаться"

- МЧС Карачаево-Черкесии

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, оказали туристке первую помощь и спустили вниз. Пострадавшая была передана в руки врачей.

При ее спуске спасатели встретили еще один туристку, прибывшую в КЧР из Москвы. Ей стало плохо в горах. Женщине помогли спуститься. Она находится под присмотром медиков.

Третье происшествие с туристкой произошло в Зеленчукском районе. Женщина из Краснодара спускалась с озера Чилик и повредила ногу, потеряв возможность передвигаться самостоятельно. Спасатели оказали ей первую помощь и передали врачам.