Три туристки были спасены в горах КЧР

В горах Карачаево-Черкесии (КЧР) была проведена спасательная операция по эвакуации трех туристок, рассказали в пресс-службе МЧС региона.
"Специалисты чрезвычайного ведомства оказали помощь женщине из города Пятигорска, которая получила травму ноги при спуске с Бадукских озер и не могла самостоятельно передвигаться"
- МЧС Карачаево-Черкесии
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, оказали туристке первую помощь и спустили вниз. Пострадавшая была передана в руки врачей.
При ее спуске спасатели встретили еще один туристку, прибывшую в КЧР из Москвы. Ей стало плохо в горах. Женщине помогли спуститься. Она находится под присмотром медиков.
Третье происшествие с туристкой произошло в Зеленчукском районе. Женщина из Краснодара спускалась с озера Чилик и повредила ногу, потеряв возможность передвигаться самостоятельно. Спасатели оказали ей первую помощь и передали врачам.