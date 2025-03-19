Матч сборной России против ведущей команды мира допустили в РФС

В РФС не исключили проведение осенью матча сборной России против одной из лучших команд мира. Там добавили, что на переговоры влияние оказывает подготовка к ЧМ-2026.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил проведение товарищеской встречи российской сборной против одной из лучших команд мира текущей осенью.

Он отметил, что ведутся переговоры с национальными командами, в том числе со сборными уровня Бразилии и Аргентины. Генсек добавил, что, чем выше уровень, тем сложнее вести переговоры.

Митрофанов добавил, что после завершения сезона будет скорректирован план, а потом будут объявлены федерации, с которыми существуют предварительные договоренности.

Генсек РФС также заявил, что на переговорный процесс серьезно влияет подготовка национальных команд к мировому первенству 2026 года.