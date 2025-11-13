Матч с Испанией внесет коррективы в работу транспорта в столице Грузии

В Тбилиси сегодня ограничат движение транспорта возле "Динамо Арены". Такое решение приняли городские власти в связи с проведением футбольного матча Грузия – Испания.

В Тбилиси 15 ноября из-за футбольного матча между сборными Грузии и Испании будет временно ограничено движение транспорта. Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

Ограничения затронут улицы Давида Кипиани, Славы Метревели, Георгия Цабадзе, а также частично проспект Акакия Церетели. Они будут действовать с 10:00 до 0:00.

Городские власти отмечают, что в этот временной отрезок маршруты общественного транспорта изменятся.

Квалификация чемпионата мира 2026

Матч группы E между сборными Грузии и Испании состоится в субботу вечером. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по местному времени (20:00 мск).

Турнирная таблица

После четырех туров группу E возглавляет Испания, набравшая 12 очков. На втором месте располагается Турция, в активе которой 9 очков. Третью строчку с 3 очками занимает Грузия. Замыкает квартет Болгария, не сумевшая пока набрать ни одного очка.