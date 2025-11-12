Квалификация ЧМ-2026: Азербайджан и Армения потерпели поражения

Сборная Азербайджана по футболу принимала сегодня дома команду Исландии в рамках квалификации ЧМ-2026. Армянская сборная встречалась с командой Венгрии.

Вечером 13 ноября в Европе проходят матчи квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года.

К настоящему времени уже завершились матчи сборных Азербайджана и Армении. Азербайджанская команда принимала на своем поле Исландия, а армянская команда встречалась в родных стенах с Венгрией.

Азербайджан – Исландия

Матч сборных Азербайджана и Исландии состоялся в Баку. Счет на 20-й минуте открыл полузащитник исландцев Альберт Гудмундссон. На 39-й минуте защитник Сверрир Ингасон отправил второй мяч в сетку азербайджанской команды, установив тем самым окончательный результат – 2:0 в пользу Исландии.

На данный момент сборная Азербайджана с 1 очком замыкает группу D отборочного турнира ЧМ-2026. Лидирует в квартете Франция, набравшая 10 очков. На второй строчке находится Исландия (7 очков). Такое же количество очков у Украины, однако она уступает исландцам по дополнительным показателям.

Напомним, встреча сборных Франции и Украины начнется сегодня вечером. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 (мск).

Армения – Венгрия

Игра между сборными Армений и Венгрий проходила в Ереване. Победу со счетом 1:0 одержала сборная Венгрии. Единственный мяч в этой встрече забил на 33-й минуте нападающий Барнабаш Варга.

Армения, набравшая пока 3 очка, в настоящее время замыкает группу F квалификации ЧМ-2026. Возглавляет квартет с 10 очками команда Португалии. На втором месте располагается Венгрия (8 очков), а на третьем – Ирландия (3 очка).

Игра между сборными Ирландии и Венгрии начнется сегодня в 22:45 (мск).