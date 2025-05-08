Масуд Пезешкиан: Иран стремится достигнуть соглашения по ядерной программе

В Тегеране сегодня во второй половине дня под председательством президента Ирана Масуда Пезешкиана прошло заседание кабинета министров, в ходе которого президент подчеркнул решимость правительства защищать достижения мирной ядерной программы.
"Мы можем со всей уверенностью заявить, что Исламская Республика Иран никогда не стремилась, не стремится и не будет стремиться к созданию ядерного оружия"
- Масуд Пезешкиан
Выступая перед членами правительства, глава иранского государства снова подчеркнул, что Иран никогда не занимался и не занимается разработкой ядерного оружия, отметив: страна принципиально отвергает такие разработки по религиозным соображениям, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.
В то же время иранский лидер подчеркнул: любые предложения о полном отказе от всех ядерных объектов Ирана для страны неприемлемы, поскольку ядерные технологии и достижения иранских ученых в этой области уже активно используются промышленностью страны – в частности, в производстве лекарств и медицине, сельском хозяйстве и экологии.
Страна и впредь будет продолжать работу в деле освоения мирного атома, пояснил Пезешкиан.
Напомним, ранее сегодня представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что страны "евротройки" (Британия, Франция и Германия) должны доказать свою добросовестность для продолжения переговоров по ядерной сделке с Ираном. Ранее в МИД Ирана заявили, что Тегеран готов к консультациям с европейскими странами после четвертого раунда переговоров с США, однако в ведомстве предостерегли страны "евротройки" от эскалации вокруг ядерного вопроса.