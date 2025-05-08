Масуд Пезешкиан: Иран стремится достигнуть соглашения по ядерной программе

Иран ведет переговоры со всей серьезностью, потому что стремится к миру и достижению соглашения по своей ядерной программе, однако предложение о полном отказе от всех ядерных объектов для страны неприемлемо.

В Тегеране сегодня во второй половине дня под председательством президента Ирана Масуда Пезешкиана прошло заседание кабинета министров, в ходе которого президент подчеркнул решимость правительства защищать достижения мирной ядерной программы.

"Мы можем со всей уверенностью заявить, что Исламская Республика Иран никогда не стремилась, не стремится и не будет стремиться к созданию ядерного оружия"

- Масуд Пезешкиан

Выступая перед членами правительства, глава иранского государства снова подчеркнул, что Иран никогда не занимался и не занимается разработкой ядерного оружия, отметив: страна принципиально отвергает такие разработки по религиозным соображениям, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

В то же время иранский лидер подчеркнул: любые предложения о полном отказе от всех ядерных объектов Ирана для страны неприемлемы, поскольку ядерные технологии и достижения иранских ученых в этой области уже активно используются промышленностью страны – в частности, в производстве лекарств и медицине, сельском хозяйстве и экологии.

Страна и впредь будет продолжать работу в деле освоения мирного атома, пояснил Пезешкиан.

Напомним, ранее сегодня представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что страны "евротройки" (Британия, Франция и Германия) должны доказать свою добросовестность для продолжения переговоров по ядерной сделке с Ираном. Ранее в МИД Ирана заявили, что Тегеран готов к консультациям с европейскими странами после четвертого раунда переговоров с США, однако в ведомстве предостерегли страны "евротройки" от эскалации вокруг ядерного вопроса.