Вестник Кавказа

Масштабный пожар случился на птицефабрике в Армении

Дым от пожара
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Котайкской области Армении загорелась птицефабрика. На место оперативно прибыли пожарные и потушили огонь.

На территории птицефабрики в населенном пункте Гетамеч Котайкской области начался крупный пожар, рассказала пресс-служба МВД Армении.

Спасательная служба МВД получила сигнал о возгорании в 10:06, уточнили в пресс-службе. Огонь начал распространяться с крыши птицефабрики.

На место инцидента прибыли пять расчетов спасателей, оперативная группа центра кризисного управления и врачи. На данный момент известно, что пожар потушен.

Причину возникновения пламени еще предстоит выяснить специалистам.

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