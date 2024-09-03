Масштабный пожар случился на птицефабрике в Армении

В Котайкской области Армении загорелась птицефабрика. На место оперативно прибыли пожарные и потушили огонь.
На территории птицефабрики в населенном пункте Гетамеч Котайкской области начался крупный пожар, рассказала пресс-служба МВД Армении.
Спасательная служба МВД получила сигнал о возгорании в 10:06, уточнили в пресс-службе. Огонь начал распространяться с крыши птицефабрики.
На место инцидента прибыли пять расчетов спасателей, оперативная группа центра кризисного управления и врачи. На данный момент известно, что пожар потушен.
Причину возникновения пламени еще предстоит выяснить специалистам.