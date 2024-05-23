Масштабное хранилище для яблок достраивают на Кубани

Кубань продолжает прирастать фруктохранилищами. Создание еще одного такого объекта движется к завершению. В его создание вложен миллиард рублей.

Фруктохранилище построено на 80% в Славянском районе, о ходе строительства рассказал глава Кубани.

По словам Вениамина Кондратьева, соглашение о его строительстве было заключено на ПМЭФ-2023. Важный объект строит компания "Приволье". В него вложен миллиард рублей.

В хранилище смогут находиться 10,5 тыс т фруктов. Предприятие займет почти 3 га. В его состав войдут холодильники для яблок, а также цех, где фрукты будут сортироваться, обрабатываться и помещаться в упаковку. Работать во фруктохранилище смогут 96 человек.

На сегодня объект практически построен. Внутри устанавливают оборудование, снаружи благоустраивают территорию. За последнее десятилетие объем фруктохранилищ в крае вырос со 135 тыс т до 360 тыс т. В ближайшее время будут возведены хранилища еще на 50 тыс т.