Массовый отстрел сайгаков разрешили в Казахстане

В Казахстане намерены бороться с рекордной численностью сайгаков, которая на сегодняшний составляет уже почти 4 млн особей. Согласно задумке властей, ее необходимо сократить примерно на 20%.

Правительство Казахстана приняло решение о старте кампании по "регулированию численности сайгаков". Соответствующую информацию подтвердил министр экологии и природных ресурсов страны Ерлан Нысанбаев.

Он подчеркнул, что в рамках этой компании планируется отстрелить примерно 800 тыс особей, что на сегодняшний день примерно составляет 1/5 от общей популяции.

По словам министра, решение о таком массовом отстреле животных принято на основе научных данных, предложений фермеров и международного опыта регулирования численности диких животных. Он ссылается на исследования Института зоологии и опыт ряда стран, включая Соединенные Штаты, Канада, Финляндия, Австралия и ЮАР. Согласно плану, отстрелу подлежат 40% самцов, 40% самок и 20% сеголеток.

Напомним, на сегодняшний день популяция сайгаков в Казахстане составляет рекордные 3,9 млн особей. Большая часть из них обитает на границе с Россией.