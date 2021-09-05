Казахстан поможет Китаю с возрождением популяции сайгаков

Власти Китая намерены восстановить в стране вымирающую популяцию сайгаков, и Казахстан пообещал помочь им с решением этой проблемы, а заодно избавиться от части непомерно разросшегося поголовья.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел двухчасовые переговоры с председателем КНР Си Дзиньпином, одной из тем которых стало возрождение в Поднебесной популяции краснокнижных сайгаков, которых с каждым годом в стране становится все меньше, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Казахстанский лидер пообещал китайскому коллеге подарить Китаю 1,5 тысячи сайгаков, которых расселят на западе страны, в самой благоприятной для их проживания климатической зоне, где животные смогут адаптироваться к новым условиям, передает Sputnik Казахстан.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил Токаеву огромную благодарность за принятое решение.

Сделка будет одинаково выгодной для обеих стран - ранее мы писали о том, что власти Казахстана снова задумались о возобновлении отстрела краснокнижных сайгаков, по крайней мере – в отношении самок животных: причина в том, что популяция снова стала принимать угрожающие масштабы. Антилопы снова расплодились в стране в геометрической прогрессии и снова, как и два года назад, становятся настоящим стихийным бедствием для аграриев, а охотники ценят у антилоп не мясо, а рога, поэтому в республике обсуждают отстрел только самок, которые их лишены.

Два года назад фермеры запада Казахстана подсчитали ущерб, который только за год нанесли их хозяйствам расплодившиеся сайгаки: он оказался поистине колоссальным. 1,9 млн антилоп вытоптали почти пять тысяч гектаров посевов и более миллиона гектаров пастбищ, в денежном выражении ущерб составил 8 млрд тенге, или почти $18 млн.