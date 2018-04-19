Казахстан может снова разрешить охоту на самок сайгаков

Власти Казахстана снова задумались над тем, чтобы возобновить отстрел краснокнижных сайгаков, правда, в это раз он будет разрешен только для самок животных: причина в том, что популяция снова стала принимать угрожающие масштабы.

Власти Казахстана могут вновь разрешить охоту на сайгаков, но только их самок чтобы сократить их популяцию, сообщил министр экологии страны Ерлан Нысанбаев.

Проблема в том, что знаменитые краснокнижные антилопы снова расплодились в стране в геометрической прогрессии и снова, как и два года назад, становятся настоящим стихийным бедствием для аграриев, передает Sputnik Казахстан.

Регулировать численность сайгаков, разрешив их отстрел – мера необходимая, однако и у нее есть много рисков: следить за каждым охотником крайне сложно, а у антилоп ценится не мясо, а рога - когда на них разрешили охоту, в степи было много тел сайгаков с отпиленными рогами, отметил министр.

Поэтому в республике обсуждают отстрел только самок, которые лишены рогов, добавил Ерлан Нысанбаев.

Два года назад фермеры запада Казахстана подсчитали ущерб, который только за год нанесли их хозяйствам расплодившиеся сайгаки: он оказался поистине колоссальным. Антилопы, численность которых в стране выросла до 1,9 млн, вытоптали почти пять тысяч гектаров посевов и более миллиона гектаров пастбищ, в денежном выражении ущерб составил 8 млрд тенге, или почти $18 млн.

Напомним, казахстанские экологи приостановили отстрел краснокнижных сайгаков в феврале минувшего 2024 года, отложив решение по этому вопросу до окончания пересчета поголовья антилоп. Планировалось, что отстрел продлится как минимум до 20 февраля, поскольку по прогнозам поголовье краснокнижных животных может насчитывать 2,5-2,6 млн особей.