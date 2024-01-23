Казахстан приостановил отстрел сайгаков

Казахстанские экологи приостановили отстрел краснокнижных сайгаков, которые расплодились в стране в пугающем количестве и уже становятся настоящим стихийным бедствием для аграриев – решение будет принято после пересчета поголовья антилоп.

В Казахстане приостановили отстрел сайгаков – краснокнижной антилопы, которая в последнее время размножилась до катастрофических количеств, сообщил министр экологии Ерлан Нысанбаев.

"Более 98% мировой популяции сайгаков сосредоточено в нашей стране"

- Ерлан Нысанбаев

Планировалось, что отстрел продлится как минимум до 20 февраля, однако решение прекратить его было принято до нового подсчета поголовья животных, которое, по прогнозам, может составить 2,5-2,6 млн особей.

Кстати, сайгак остался в международном Красном списке, но уже в иной категории – он покинул категорию "Находящийся на грани исчезновения" и решением Международного союза охраны природы переведен в категорию "Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому".

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что только в минувшем 2023 году сайгаки вытоптали почти пять тысяч гектаров посевов и более миллиона гектаров пастбищ – нанесенный ими ущерб составляет 8 млрд тенге, или почти $18 млн.