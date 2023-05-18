Массовое ДТП в Ереване: на проспекте Маштоца столкнулись пять машин

В центре Еревана сегодня столкнулись пять машин – участников аварии пришлось эвакуировать в три городских медицинских центра.
Сегодня утром в Национальный центр кризисного управления поступил звонок о серьезном ДТП на проспекте Маштоца в Ереване, около Крытого рынка. Звонивший потребовал помощи спасателей, сообщили в ведомстве.
На место аварии отправились спасатели, которые выяснили, что столкнулись автомобили Volkswagen, Toyota Vitz, Toyota Corolla, Nissan и Mercedes-Benz, сообщили в пресс-службе СС МВД республики, передает NEWS.am.
Спасателям пришлось вызывать медиков, которые доставили всех пострадавших в аварии в больничный комплекс №1 "Гераци", а также в медицинские центры "Эребуни" и "Сурб Григор Лусаворич".
Сейчас следователи на месте устанавливают причины массового ДТП.