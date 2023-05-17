Сын Пашиняна рассказал подробности своего похищения

Опубликовано: 22:53, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Страница Ашота Пашиняна в соцсети

Сын Никола Пашиняна, в отношении которого сегодня была совершена попытка похищения, в деталях рассказал о произошедшем. По словам Ашота Пашиняна, похитительница угрожала убить его.

Детали похищения Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении, рассказали в Следкоме.

Отметим, что ЧП займется отдел тяжких преступлений.

По словам потерпевшего, сегодня днем он шел по улице, когда к нему подошли родители военных, которые погибли во время Второй Карабахской войны.

Одна из них обратилась к нему с просьбой о разговоре. По ее словам, побеседовать было бы удобно в ее машине, которая стояла неподалеку. Пашинян согласился.

Похищение Ашота Пашиняна

Однако когда они сели в автомобиль, собеседница тронулась с места, пояснив, что хочет отъехать от остальных, которые могут помешать общению.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вопреки своим же словам, мать погибшего солдата только прибавляла скорость и в итоге превысила допустимый лимит. Сын премьера потребовал остановить машину. Но подозреваемая сказала ему, что ее сына взяли в армию, где он погиб, поэтому она сама теперь может убить Ашота Пашиняна, ведь ничего ценного в жизни у нее не осталось. Женщина добавила, что собирается ехать на военное кладбище Ераблур. Только там она решит, выпустить ли его на свободу.

Освобождение

К счастью для похищенного, на перекрестке водителю пришлось сбросить скорость, и Пашинян на ходу выпрыгнул из машины на дорогу. Он поднялся с асфальта, и в него врезалась ехавшая следом белая "Тойота" - в ней также были родители погибших военных. Молодой человек спасся в расположенном рядом супермаркете.

Ранее сообщалось, что при падении сын премьера травмировал ногу.