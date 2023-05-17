Похищение сына Пашиняна попало на видео

Опубликовано: 19:26, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Страница Ашота Пашиняна в социальной сети

Стороны громкого дела о попытке похищения Ашота Пашиняна опубликовали видеозаписи, которыми они пытаются доказать свою правоту. Ранее было открыто уголовное дело, подозреваемые задержаны.

Похищение сына Никола Пашиняна - Ашота - обрастает новыми деталями. Обе стороны, как пострадавшие, так и обвиняемые, опубликовали видеозаписи, которые, по их мнению, могут свидетельствовать в их пользу.

Первыми запись с камер видеонаблюдения опубликовала семья премьера, оно было выложено газетой "Айкакан жаманак". На нем видно едущий автомобиль с открытой дверью, которая затем закрывается изнутри. Одновременно чуть позади на краю дороги с земли встает человек.

Затем адвокат подозреваемых Ваан Ованнисян опубликовал ролик с начала событий. Судя по нему, матери военных предложили молодому человеку поговорить. После Ашот Пашинян добровольно пошел с ними по направлению к автомобилю. Однако самого момента того, как он якобы сам садится в машину, на видео нет.

Ранее СК Армении открыл уголовное дело по факту попытки похищения. Подозреваемые задержаны.