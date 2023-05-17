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Сына Пашиняна пытались похитить в Ереване

Сына Пашиняна пытались похитить в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Неизвестные сегодня днем в Ереване попытались похитить сына премьер-министра страны Никола Пашиняна Ашота, он получил травму. На месте сейчас работают полицейские.

Сегодня армянская газета "Айкакан жаманак", принадлежащая семье армянского премьер-министра Никола Пашиняна, сообщила о попытке похищения его сына Ашота.

Инцидент произошел примерно в 15.00 (14.00 мск) в Ереване возле его дома, по утверждению издания, к попытке похищения причастны члены общественной организации "Зов сыновей", которые и заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Однако сын премьера успел выпрыгнуть из остановившейся машины и попал под другую машину, получив травму ноги. После этого он обратился к правоохранителям, пишет News.am.

Полиция Армении сейчас проверяет сообщение о попытке похищения, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

"Полиция получила сообщение, предпринимаются соответствующие мероприятия, подготовленные материалы будут направлены в следственный орган", - отметили в полиции.

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