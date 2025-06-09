Маск может отказаться от своей партии ради поддержки республиканцев

Создание политической партии Илона Маска приостановлено, бизнесмен может отказаться от этой идеи, чтобы не перетягивать голоса у республиканцев и поддержать Вэнса, пишут СМИ.

Бизнесмен Илон Маск приостановил создание собственной политической партии для того, чтобы не перетягивать голоса избирателей и поддержать Республиканскую партию, пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

Согласно данным СМИ, Маск не хочет портить отношений с возможным следующим президентом США Джей Ди Вэнсом, которого он готов спонсировать в случае, если Вэнс будет участвовать в выборах в 2028 году. Кроме того сейчас вице-президента Вэнса называют потенциальным преемником политического движения MAGA (Make America great again, "Сделай Америку снова великой").

При этом официального решения о собственной партии Маск еще не принял.