Трамп пообещал не трогать бизнес Маска

Глава Белого дома не собирается разрушать бизнес Маска. Несмотря на конфликт, Трамп желает предпринимателю процветания.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп развеял слухи о том, что он намерен разрушить бизнес миллиардера Илона Маска, с которым у них разладились отношения.

На своей странице в соцсетях глава Белого дома отметил, что он заинтересован в процветании всех предпринимателей в США, в том числе и Маска.

"Все заявляют, что я разрушу компании Илона тем, что заберу некоторые, если не все, масштабные субсидии правительства США. Это не так! Я хочу Илону и всем предпринимателям в нашей стране процветать как никогда ранее. Чем лучше у них дела, тем лучше у США"

– Дональд Трамп

В июне между Маск и Трамп устроили публичную перепалку. Она произошла из-за предложенного американским лидером масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце того месяца Маск предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна – "однопартийная". Отвечая на критику, Трамп предупредил предпринимателя, что ему без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". В начале этого месяца Маск объявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка".