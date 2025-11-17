Марта Кос пожаловалась на госконтроль в Грузии за деньгами ЕС

Еврокомиссар Марта Кос прокомментировала иностранное финансирование Грузии и заявила о том, что финансовая помощь гражданскому обществу в стране будет становится еще больше.

Финансовая помощь гражданскому обществу в Грузии удвоилась и будет еще больше, такое заявление сделала представитель Еврокомиссии Марта Кос.

По ее словам, грузинское правительство "очень следит" за тем, кому Евросоюз дает деньги.

Кос также отметила, что ЕС старается переводить деньги, стараясь не навредить грузинскому гражданскому обществу, хотя, по ее словам, это довольно трудный процесс.

Напомним, что с февраля текущего года неправительственные организации не имеют право получать иностранные гранты без предварительного одобрения со стороны правительства.