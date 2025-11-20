Маршрут Трампа: Армения обещает выгоды России и Грузии

Армянский транзит из Зангиланского района Азербайджан в Нахчыван может открыть новые возможности для стран региона, проект не подразумевает угроз безопасности кому бы то ни было из региональных государств, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

Проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который пройдет по маршруту Зангезурского коридора, окажет благоприятное влияние на весь Южный Кавказ – об этом по итогам визита в Грузию рассказал президент Армении Ваагн Хачатурян.

Армянский президент отметил, что проект, вопреки возможным опасениям, не создает проблем и ситуаций потенциальных рисков безопасности для Грузии, через которую в настоящее время движутся все грузопотоки в направлении "Восток-Запад". Напротив, по его словам, TRIPP станет источником новых экономических и логистических возможностей для всех соседних государств.

В том числе, подчеркнул Ваагн Хачатурян, TRIPP принесет выгоды России.

"Если все, о чем мы говорим, сбудется, то есть границы действительно откроются, TRIPP станет реальностью и заработает, то откроются новые возможности для Армении, Турции, Ирана, Азербайджана, Грузии, а почему бы и не для России. После этого мы все будем критиковать себя за то, что не воспользовались этими возможностями раньше"

— Ваагн Хачатурян

Хачатурян, вспомнив недавние встречи в Тбилиси, подчеркнул отсутствие каких бы то ни было выраженных с грузинской стороны тревог и опасений по поводу Зангезурского коридора. Более того, Грузия заявила о готовности содействовать в решении региональных вопросов, среди которых и урегулирование послевоенных отношений между Баку и Ереваном.