Маршрут Трампа: Армения обещает выгоды России и Грузии

Проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который пройдет по маршруту Зангезурского коридора, окажет благоприятное влияние на весь Южный Кавказ – об этом по итогам визита в Грузию рассказал президент Армении Ваагн Хачатурян.
Армянский президент отметил, что проект, вопреки возможным опасениям, не создает проблем и ситуаций потенциальных рисков безопасности для Грузии, через которую в настоящее время движутся все грузопотоки в направлении "Восток-Запад". Напротив, по его словам, TRIPP станет источником новых экономических и логистических возможностей для всех соседних государств.
В том числе, подчеркнул Ваагн Хачатурян, TRIPP принесет выгоды России.
"Если все, о чем мы говорим, сбудется, то есть границы действительно откроются, TRIPP станет реальностью и заработает, то откроются новые возможности для Армении, Турции, Ирана, Азербайджана, Грузии, а почему бы и не для России. После этого мы все будем критиковать себя за то, что не воспользовались этими возможностями раньше"
— Ваагн Хачатурян
Хачатурян, вспомнив недавние встречи в Тбилиси, подчеркнул отсутствие каких бы то ни было выраженных с грузинской стороны тревог и опасений по поводу Зангезурского коридора. Более того, Грузия заявила о готовности содействовать в решении региональных вопросов, среди которых и урегулирование послевоенных отношений между Баку и Ереваном.