Астана может запустить новый маршрут в Турцию через Зангезурский коридор

Новый торговый маршрут в Турцию, по словам Серика Жумангарина, поможет запустить Казахстану открытие Зангезурского коридора.

Казахстан может запустить новый маршрут поставки товаров в Турцию через Зангезурский коридор, такое заявление сделал министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.

Он пояснил, что по ситуации на настоящее время товары направляются через Азербайджан в Грузию, а точнее в ее черноморские порты.

"Новый маршрут позволит выйти на Нахичевань и далее сразу на Турцию, на морские порты Турции”

– Серик Жумангарин

