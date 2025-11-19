Астана может запустить новый маршрут в Турцию через Зангезурский коридор

Новый торговый маршрут в Турцию, по словам Серика Жумангарина, поможет запустить Казахстану открытие Зангезурского коридора.
Казахстан может запустить новый маршрут поставки товаров в Турцию через Зангезурский коридор, такое заявление сделал министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.
Он пояснил, что по ситуации на настоящее время товары направляются через Азербайджан в Грузию, а точнее в ее черноморские порты.
"Новый маршрут позволит выйти на Нахичевань и далее сразу на Турцию, на морские порты Турции”
– Серик Жумангарин