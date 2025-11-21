Марко Рубио: сейчас идет самая продуктивная встреча по украинскому урегулированию

США весьма довольны предварительными итогами встречи с делегацией Киева в Женеве по согласованию плана Трампа, призванного завершить украинский конфликт. Об этом рассказал участвующий в переговорах госсекретарь Марко Рубио.

Госсекретарь США Марко Рубио, представляющий вместе со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом американскую сторону на встрече в Женеве по украинскому урегулированию, в ходе промежуточной пресс-конференции отметил, что никогда прежде переговоры не проходили настолько продуктивно.

Напомним, что причиной организации встречи в Женеве стала публикация США нового плана урегулирования украинского конфликта – плана Трампа, предполагающего признание российского суверенитета в Крыму и Донбассе. Вашингтон настаивает, чтобы Киев принял этот план в кратчайшие сроки.

Рубио уточнил, что сегодня, в первый день женевской встречи, стороны – США и Украина – прорабатывали сближение своих переговорных позиций по завершению боевых действий. По его словам, план Трампа прорабатывается по отдельным пунктам.

"Наши команды пошли по комнатам, чтобы работать над некоторыми выдвинутыми предложениями. Мы работаем над изменениями в надежде продвинуться в сближении по различиям"

– Марко Рубио

Госсекретарь подчеркнул, что на переговорах уже удалось добиться весьма позитивных с американской точки зрения результатов, причем вклад в это внесла и украинская сторона.

В целом, по его оценке, сегодняшняя встреча с украинской делегацией была самой результативной с момента включения команды Дональда Трампа в украинское урегулирование.

"У нас, пожалуй, самая продуктивная и значимая встреча за весь этот процесс, в котором мы участвовали, с самого начала"

– Марко Рубио