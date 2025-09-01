Вестник Кавказа

Мантуров прибыл в ОАЭ на Dubai Airshow

Мантуров прибыл в ОАЭ на Dubai Airshow
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Денис Мантуров 17 ноября прибыл в Дубай, где он возглавит делегацию Российской Федерации на авиасалоне Dubai Airshow.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров совершает рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты, где сегодня стартует Международный авиасалон Dubai Airshow-2025.

В секретариате Мантурова уточнили, что он возглавляет российскую делегацию на 19-м авиасалоне в Дубае.

Dubai Airshow откроется 17 ноября и продлится до 21 ноября. РФ на выставке представит порядка 900 экспонатов, свыше 30 образцов будут продемонстрированы в натурном виде. Экспозиция РФ на авиационном салоне разместилась на почти 5 тыс кв м.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.