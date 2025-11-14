"Мамисон" открывает новые возможности для горнолыжников – глава АТОР

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала "Вестнику Кавказа", что горнолыжный курорт "Мамисон" в Северной Осетии позволит попробовать новые возможности любителям экстремальных видов спорта.

(Эксклюзив)

Горнолыжный курорт "Мамисон", первый полноценный сезон на котором стартует в ближайшее время, даст возможность горнолыжникам и сноубордистам попробовать что-то новое, чему они, как правило, рады, рассказала "Вестнику Кавказа" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Комментируя прозвучавший ранее прогноз в 30 тыс туристов за сезон, она затруднилась с конкретными его оценками, но выразила надежду, что все пройдет хорошо, ведь туристы ожидали открытия Мамисона на протяжении многих лет.

Ломидзе уточнила, что горнолыжные курорты Северного Кавказа никогда не заполняются целиком, и на них, как правило, всегда есть свободные места. При этом, подчеркнула она, открытие еще одного курорта в этом регионе – "большой плюс", так как любители горных лыж и сноуборда всегда стремятся попробовать что-то новое.

"Я бы не говорила сейчас о конкуренции (с уже действующими курорта Северного Кавказе), потому что сезон только открывается, и, что называется, тут надо распробовать и инфраструктуру, и сервис, и само катание, и состояние снега, и так далее. Я бы говорила о новых возможностях, которые появляются у наших горнолыжников", – заявила Майя Ломидзе

Глава АТОР отметила, что они всегда рады новым возможностям, и выразила надежду, что они смогут в полной мере ощутить прелесть курорта "Мамисон".