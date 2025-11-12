"Мамисон" получил премию "Горы России" как открытие года

Новый горнолыжный курорт Мамисон Северной Осетии стал победителем в номинации "Открытие года" в ежегодной национальной премии "Горы России".

Накануне в Москве состоялась церемония награждения, собравшая победителей IV ежегодной национальной премии "Горы России". Приз получил в том числе и новый горнолыжный курорт "Мамисон".

Курорт Северной Осетии "Мамисон" стал победителем в специальной номинации – "Открытие года".

"Горы России" – является одной из самых престижных наград в сфере туризма в России. Ее основная цель — развитие отечественных горнолыжных курортов, поиск новых идей для улучшение туристической сферы в России в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Мамисон – один из самых молодых, но амбициозных курортов в Северной Осетии. Открытие горнолыжного сезона запланировано на начало декабря текущего года. Запуск долгожданного проекта состоялся еще в марте 2025 года. Он стал первым курортом, построенным в РФ после ухода западных технологий, поэтому стал прорывом в туристической сфере.

Также победителями в национальной премии стали курорты: Архыз как лучший горнолыжный курорт в стране, Эльбрус как лучший в СКФО и Красная поляна, признанная лучшей в ЮФО.