Махачкалу оснастят новой ливневкой

После аномальных ливней, вызвавших коллапс в столице Дагестана, в правительстве Дагестана задумались о строительстве в Махачкале современной ливневой канализации, которая обеспечит городу устойчивость к подобным катаклизмам.

Власти Дагестана после аномальных дождей, обрушившихся на регион на минувшей неделе, прорабатывают предложение по организации системы водоотведения ливневых стоков в Махачкале, сообщил полпреду в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке первый заместитель председателя правительства региона Манвел Мажонц.

"Основная проблема, с которой мы столкнулись, это отсутствие ливневых канализаций и водоотведения ливневых стоков: например, в Ленинском районе города Махачкалы.

На данный момент прорабатывается предложение по организации водоотведения ливневых стоков..."

- Манвел Мажонц

Общая стоимость реализации проекта только для Ленинского района дагестанской столицы, по предварительным оценкам, составит 4,8 млрд рублей, говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что ровно неделю назад, в минувшую пятницу, 27 марта, на Дагестан обрушились мощные ливни и ураганный ветер нанесли ущерб инфраструктуре и сказались на жизни населения. По республике, в том числе и в столице, произошли подтопления, отключения электричества и воды, было частично эвакуировано население. В Махачкале был введен режим ЧС, свыше 130 населенных пунктов в республике оказались обесточены, также в нескольких районах наблюдались перебои в подаче воды.