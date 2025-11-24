Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" ждет Махачева на ближайший матч

Махачкалинское "Динамо" ждет Махачева на ближайший матч
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В клубе "Динамо" Махачкала выразили надежду, что чемпион UFC Махачев посетит последний домашний матч клуба в 2025 году – матч пройдет 7 декабря.

Чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева всегда ждут на матчах ФК "Динамо" Махачкала, поделился гендиректор клуба Шамиль Газизов.

"Мы подарили ему футболку, глава республики подарил ему наши футболки с принтом, с двумя поясами.<…> Посетит ли он последний домашний матч в этом году? Он знает, что мы его всегда ждем, всех ребят, его близких, Хабиба Нурмагомедова, всех. Мы договаривались о совместной тренировке, я не знаю, как у него будет по времени"

– Шамиль Газизов

Он выразил надежду, что чемпион все же сможет прийти, так как его визиты являются большим стимулом для футболистов и мотивируют их, передает ТАСС.

Махачкалинское "Динамо" примет в Каспийске "Пари НН" в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), игра пройдет 7 декабря.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
745 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.