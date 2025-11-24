Махачкалинское "Динамо" ждет Махачева на ближайший матч

Чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева всегда ждут на матчах ФК "Динамо" Махачкала, поделился гендиректор клуба Шамиль Газизов.
"Мы подарили ему футболку, глава республики подарил ему наши футболки с принтом, с двумя поясами.<…> Посетит ли он последний домашний матч в этом году? Он знает, что мы его всегда ждем, всех ребят, его близких, Хабиба Нурмагомедова, всех. Мы договаривались о совместной тренировке, я не знаю, как у него будет по времени"
– Шамиль Газизов
Он выразил надежду, что чемпион все же сможет прийти, так как его визиты являются большим стимулом для футболистов и мотивируют их, передает ТАСС.
Махачкалинское "Динамо" примет в Каспийске "Пари НН" в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), игра пройдет 7 декабря.