Махачев объяснил свои предпочтения по выбору соперника

Ислам Махачев
© Фото: соцсети Ислама Махачева
Ислам Махачев рассказал, почему предпочитает провести следующий поединок с Камару Усманом. Он подчеркнул, что нигериец считается одним из самых сильных бойцов смешанных единоборств.

Действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Ислам Махачев рассказал, почему хочет видеть своим следующим соперником экс-обладателя чемпионского поzса в категории до 77 кг Камару Усмана.

В интервью пресс-службе UFC российский боец отметил, что спортсмены, победившие на турнире UFC 322, тоже легкая прогулка для Усмана.

"Камару – это один из самых сильных бойцов ММА и самое большое имя"

– Ислам Махачев

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в США состоялся бой за звание чемпиона UFC в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой. Победу единогласным решением судей одержал российский спортсмен.

