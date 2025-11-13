"ЛУКОЙЛ" предлагает международные активы нескольким покупателям

Переговоры о продаже своих международных активов "ЛУКОЙЛ", по сообщению его пресс-службы, проводит с рядом возможных покупателей.

Компания "ЛУКОЙЛ", недавно попавшая под санкции США, в данный момент рассматривает возможность продать свои активы за рубежом нескольким покупателям и проводит с ними переговоры, такое сообщение распространила ее пресс-служба.

В нем уточняется, что подробности сделки будут преданы огласке после финализации договоренностей, а также после получения одобрения от регуляторных органов.

В компании отметили, что будут стремиться не допускать нарушений в работе предприятий во время продажи и дальнейшей передачи активов.

"Это позволит избежать рисков перебоев в работе и снабжения стран присутствия энергоресурсами, сохранить рабочие места"

– "ЛУКОЙЛ"

В сообщении также указано, что "ЛУКОЙЛ" поддерживает тесные контакты с властными структурами в регионах, где находятся его активы, чтобы обеспечить быстрое решение всех вопросов.

Напомним, вскоре после включения в санкционный список "ЛУКОЙЛ" заявил, что продает свои зарубежные активы. Спустя некоторое время появилась информация о готовящейся сделке с международным трейдером Gunvor, который хотел купить 100% LUKOIL International GmbH. Однако ее заблокировал Минфин США, отказавшийся дать лицензию Gunvor на ведение бизнеса.