Ливни в Сочи вызвали подтопления больницы, турбаз и автодорог

Ночные ливни в Сочи привели к подтоплениям – пострадали придомовые участки, территория больницы и турбазы. Экстренные службы работают в усиленном режиме.

В Сочи экстренные службы продолжают ликвидировать последствия ливневых дождей, обрушившихся на город в ночь на 8 августа, проинформировали в пресс-службе администрации города-курорта.

В предгорьях Лазаревского района зафиксировано до 95 мм осадков, что превышает половину от среднемесячной нормы за август (121 мм). В прибрежной зоне выпало более 40 мм.

В Вардане Лазаревского района из-за подтопления оказались затруднены проезд по дороге и доступ к двум придомовым территориям. После очистки ливневых каналов вода ушла естественным образом. В Хостинском районе подтопления зафиксированы в больнице №3 и на участках турбаз вдоль рек.

Несколько рек в регионе показали повышение уровня воды, из-за чего в районах Лоо и Хобза включили сирены для оповещения местных жителей. Тем не менее, уровень воды не достиг опасных отметок.

Утром на федеральной трассе в районе улицы Семашко упало дерево, что временно парализовало движение транспорта. Рабочие оперативно убрали препятствие.

Пляжи открыты, но при ухудшении погодных условий в целях безопасности купание может быть ограничено. Синоптики предупреждают, что сложная погодная ситуация сохранится до 9 августа – ожидаются грозы, град, смерчи и сильный ветер. Жителям и туристам советуют избегать пребывания возле водоемов до стабилизации погоды.

Местные экстренные службы регулярно проводят работы по расчистке ливневых каналов и оперативно устраняют последствия непогоды, чтобы минимизировать неудобства для жителей и туристов. Такие меры особенно важны в разгар курортного сезона, когда поток отдыхающих в регионе максимален.