Вестник Кавказа

В Сочи почти не осталось мест в отелях на август

Вид на Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Отели и гостиницы Сочи в августе заполнены на 90%, загрузка на таком уровне будет держаться до октября, рассказали городские власти.

В Сочи отели и гостиницы в конце лета загружены на 90%, рассказал заместитель главы курорта Сергей Сомко.

"Единовременно сейчас в Сочи отдыхают 200 тысяч человек. Общая загрузка номерного фонда превышает 90%, в горном кластере - 76%"

– Сомко

Он добавил, что турпоток будет держаться на таком уровне "как минимум до конца сентября".

В Сочи туристам доступны 180 пляжей, из них 58 имеют сертификат "Синий флаг". В сентябре на курорте начнется бархатный сезон.

Ожидается, что турпоток в Сочи в 2025 году будет на 5% выше прошлогоднего.

