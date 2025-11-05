Лига Конференций: "Ноа" уступил дома "Сигме" Оломоуц

ФК "Ноа" принимал сегодня в Ереване чешскую "Сигму" Оломоуц в рамках основного этапа Лиги Конференций. Победный мяч был забит в середине первого тайма.

В Ереване только что завершился матч основного этапа Лиги Конференций между армянским "Ноа" и чешским клубом "Сигма" Оломоуц. Победу со счетом 2:1 одержали гости.

Счет на 10-й минуте открыл защитник "Сигмы" Филип Славичек. На 21-й минуте нападающий Нардин Мулахусейнович восстановил равновесие, однако через три минуты защитник Абдулайе Силла снова вывел чешскую команду вперед, установив тем самым окончательный результат.

В следующем туре "Ноа" сыграет на выезде с шотландским "Абердином". Игра пройдет 27 ноября.