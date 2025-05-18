Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять переговоры России и Украины

Ватикан готов принять представителей Москвы и Киева на переговорах. Об этом в очередной раз заявил папа римский Лев XIV.

Папа римский Лев XIV еще раз заявил о готовности Ватикана стать площадкой для урегулирования конфликта на Украине, говорится в заявлении секретариата Святого престола по итогам встречи понтифика с украинским президентом Владимиром Зеленским, который пребывает в Италии с визитом.

"Святейший отец подтвердил свою готовность приветствовать представителей России и Украины на переговорах в Ватикане"

- секретариат Ватикана

Уточняется, папа римский обсудил продолжающийся конфликт и отметил важность немедленного поиска вариантов долговременного мирного урегулирования.

Напомним, что Лев XIV уже предлагал Ватикан в качестве места проведения переговоров России и Украины. В МИД РФ считают это нереалистичным.