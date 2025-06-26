Лавров: третий раунд переговоров с Украиной согласовывается

Глава МИД России сообщил, что сроки проведения новой встречи по урегулированию на Украине еще согласовываются. Два первых раунда состоялись по инициативе РФ.

Продолжение переговоров России и Украины в Стамбуле согласовывается, поделился в беседе с венгерской газетой Magyar Nemzet глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По нашей инициативе и при содействии турецких партнеров в Стамбуле были начаты прямые переговоры с украинской стороной без предварительных условий. 16 мая и 2 июня состоялись два переговорных раунда. Сроки третьего раунда согласовываются"

– Лавров

Министр напомнил, что в рамках проведенных переговоров сторонами были достигнуты договоренности, в том числе по обмену военнопленными.