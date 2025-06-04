Вестник Кавказа

МИД РФ: Стамбул остается переговорной площадкой России и Украины

МИД РФ: Стамбул остается переговорной площадкой России и Украины
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ и Украина провели в Стамбуле два раунда переговоров, Стамбул остается переговорной площадкой, сроки новой встречи еще не определены, рассказали в МИД России.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что переговорной площадкой для украинского урегулирования остается Стамбул.

"Мы исходим из того, что площадкой остается Стамбул. Благодарны Турции за гостеприимство, за неизменное содействие проведению переговорного процесса"

– Мария Захарова

Первая за три года встрече переговорщиков Москв и Киева состоялась 16 мая, вторая - 2 июня. В планах третий раунд переговоров.

"Что касается сроков следующего раунда прямых российско-украинских переговоров, то они определяются главами делегаций, помощником президента нашей страны Владимиром Ростиславовичем Мединским и с украинской стороны - Умеровым, так что ждем от них информации"

– Мария Захарова

Ранее сообщалось, что российская сторона не рассматривает смену площадки для встреч с Украиной.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
990 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.