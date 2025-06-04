МИД РФ: Стамбул остается переговорной площадкой России и Украины

РФ и Украина провели в Стамбуле два раунда переговоров, Стамбул остается переговорной площадкой, сроки новой встречи еще не определены, рассказали в МИД России.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что переговорной площадкой для украинского урегулирования остается Стамбул.

"Мы исходим из того, что площадкой остается Стамбул. Благодарны Турции за гостеприимство, за неизменное содействие проведению переговорного процесса"

– Мария Захарова

Первая за три года встрече переговорщиков Москв и Киева состоялась 16 мая, вторая - 2 июня. В планах третий раунд переговоров.

"Что касается сроков следующего раунда прямых российско-украинских переговоров, то они определяются главами делегаций, помощником президента нашей страны Владимиром Ростиславовичем Мединским и с украинской стороны - Умеровым, так что ждем от них информации"

– Мария Захарова

Ранее сообщалось, что российская сторона не рассматривает смену площадки для встреч с Украиной.